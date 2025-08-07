HABER

Antalya’da motosikletten düşen sürücü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü yaralandı.Kaza, saat 14.40 sıralarında Pazarcı Mahallesi Işıklar Caddesi’nde meydana geldi.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Pazarcı Mahallesi Işıklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakalı motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Fatih Furkan V., kaymakamlık lojmanının önünde bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp devrilen motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Lojmanda görevli polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

