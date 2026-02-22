Meteoroloji duyurdu! Kış geri geliyor: Sıcaklık 9 derece düşecek, sağanak etkili olacak

Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün düşüş gösterecek. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacak.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.

Öte yandan Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

İstanbul'da bugün yağışı hava bekleniyor. Sıcaklığın ise 6 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkisini gösterecek olan yağışlı havanın saat 18:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Başkent de bugün yağış beklenen iller arasında yer alıyor. Yağışarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, gün içinde en düşük sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Ayrıca, Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun) rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

VATANDAŞLARA ÇIĞ UYARISI VERİLDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.