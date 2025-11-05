HABER

Antalya'da Polonyalı gazeteci Müslüman oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Polonyalı gazeteci Alexandra Zielinska düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Belek Turizm bölgesinde bir otelde tatil yapan ve Müslüman yaşayış tarzından etkilenerek İslam dinini araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Zielinska, Serik İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Zielinska, iman esasları ve İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra getirdiği Kelime-i Şehadet ile Müslüman olan Zielinska, "Ayşe" ismini aldı.
Müftü Köksal, Zielinska'yı tebrik ederek, "İslam, barış, kardeşlik ve merhamet dinidir. Rabbimiz, kardeşimizi bu yüce dine yönlendirdiği için hamd ederiz. Yeni hayatında kendisine huzur, mutluluk ve istikamet diliyoruz." dedi

Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Alexandra Zielinska'ya Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan Kur'an-ı Kerim ve hediye seti takdim edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

