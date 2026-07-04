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Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobil dakikalar içinde küle döndü.Olay sabah saatlerinde Kayaburnu Mahallesinde meydana geldi.

Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobil dakikalar içinde küle döndü.

Olay sabah saatlerinde Kayaburnu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Fatma Uzun adlı sürücü dumanları fark etti, ardından aracını yol kenarına park etti. Kendini dışarı atan sürücü, vatandaşların yardımıyla müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 1

Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 2

Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 3

Antalya’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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