Anthropic, Claude için kendi yapay zekâ çiplerini tasarlayacak ekip kuruyor

Yapay zekâ şirketi Anthropic, Claude modelleri için özel çipler tasarlamak üzere şirket bünyesinde bir ekip oluşturduğunu açıkladı. Şirket, donanım ve yazılım alanlarında deneyimli mühendisleri işe alacağını bildirdi.

Anthropic’e göre kurulacak ekip, özel çipler ile yapay zekâ modellerinin birlikte tasarlanmasına yardımcı olacak. Çalışmalarla Claude’un müşterilerin ihtiyaç duyduğu ölçekte daha hızlı ve daha verimli çalışması hedefleniyor.

NİSAN AYINDA GÜNDEME GELEN PLAN DOĞRULANDI

Reuters, nisan ayında Anthropic’in kendi yapay zekâ çiplerini tasarlamayı değerlendirdiğini bildirmişti. Şirketin son açıklamasıyla birlikte söz konusu plan doğrulanırken, özel çip tasarımı için mühendis alımına da başlandı.

Anthropic, özel çip çalışmalarının çoklu çip stratejisindeki son adım olduğunu belirtti. Şirket, Amazon Web Services, Google, Nvidia ve AMD teknolojilerini içeren çeşitlendirilmiş donanım altyapısını kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.

ÇİP PLANLARI İÇİN TAKVİM AÇIKLANMADI

Anthropic, özel çip çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir takvim paylaşmadı. Şirket ayrıca tasarlayacağı çipleri kendisinin üretip üretmeyeceği konusunda da bilgi vermedi.

Şirketin bu adımı, daha gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için ihtiyaç duyulan çiplerde yaşanan kıtlığa yanıt olarak atılıyor.

YAKLAŞIK YARIM MİLYAR DOLARLIK MALİYET

Sektör kaynaklarına göre gelişmiş bir yapay zekâ çipinin tasarlanmasının maliyeti yaklaşık yarım milyar dolara ulaşabiliyor.

Bu süreçte şirketlerin uzman mühendisleri istihdam etmesi ve üretim aşamasında kusur oluşmamasını sağlamak için harcama yapması gerekiyor.