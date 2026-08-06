'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım: "Bir canım var..."

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, mart ayında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş ancak parti üyeliğini sürdürmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek amacıyla izin istediğini açıklamış, kararın arkasında herhangi bir küskünlük bulunmadığını söylemişti.

İZZET ULVİ YÖNTER İMZA ATMADI

Terörsüz Türkiye kapsamında Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne imza atan vekillerin listesi paylaşıldı. MHP milletvekilleri teklife büyük ölçüde destek verirken bir ismin imza atmadığı belirlendi.

Gazeteci Nergis Demirkaya o ismin MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter olduğunu aktarmıştı.

YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişme sonrasında Yönter sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…"