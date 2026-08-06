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'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım: "Bir canım var..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu "Çerçeve Yasa"ya bir MHP'li hariç herkesin imza attığı ortaya çıkmıştı. İmza atmayan ismin MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter olduğu aktarılmıştı. Yönter'in bu tutumu gündem olurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım: "Bir canım var..."
Recep Demircan

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, mart ayında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş ancak parti üyeliğini sürdürmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek amacıyla izin istediğini açıklamış, kararın arkasında herhangi bir küskünlük bulunmadığını söylemişti.

Çerçeve Yasa ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter den çarpıcı paylaşım: "Bir canım var..." 1

İZZET ULVİ YÖNTER İMZA ATMADI

Terörsüz Türkiye kapsamında Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne imza atan vekillerin listesi paylaşıldı. MHP milletvekilleri teklife büyük ölçüde destek verirken bir ismin imza atmadığı belirlendi.

Gazeteci Nergis Demirkaya o ismin MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter olduğunu aktarmıştı.

Çerçeve Yasa ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter den çarpıcı paylaşım: "Bir canım var..." 2

YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişme sonrasında Yönter sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yönter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…"

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Ulvi Yönter MHP Terörsüz Türkiye
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Okuyucu Yorumları 45 yorum
tebrikler yönünü şaşırmayanlara gelsin
bravo
kalemimi kırmışlar diyor
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