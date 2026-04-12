Anthropic, OpenClaw'ın geliştiricisinin Claude'a erişimini engelledi

Anthropic'in rakibi OpenAI'de çalışan OpenClaw'ın geliştiricisi Peter Steinberger, X'te dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Anthropic'ten gelen bir mesajın fotoğrafı da yer alıyordu. Söz konusu mesaj, Steinberger'ın hesabının “şüpheli” faaliyetler nedeniyle askıya alındığını belirtiyordu.

Yeah folks, it's gonna be harder in the future to ensure OpenClaw still works with Anthropic models. pic.twitter.com/U6F8GZvPcH — Peter Steinberger 🦞 (@steipete) April 10, 2026

HESAP KISA SÜREDE GERİ AÇILDI

TechCrunch'ta yer alan habere göre, bu durum uzun sürmedi. Paylaşım viral olduktan kısa bir süre sonra, Steinberger hesabının yeniden etkinleştirildiğini söyledi.

Söz konusu paylaşıma ise çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumların arasında bir Anthropic mühendisinin yorumu da vardı. Mühendis, ünlü geliştiriciye Anthropic'in OpenClaw'ı kullandığı için kimseyi yasaklamadığını söyledi ve yardım teklifinde bulundu.

Hesabın yeniden etkinleştirilmesinde bunun kilit rol oynayıp oynamadığı belli değil.