Anthropic, OpenClaw'ın geliştiricisinin Claude'a erişimini engelledi

X'te yaptığı paylaşıma göre, OpenClaw'ın geliştiricisi Peter Steinberger'ın Anthropic tarafından Claude'a erişimi engellendi. Steinberger, hesabının “şüpheli” faaliyetler nedeniyle askıya alındığı belirten bir mesajın fotoğrafını da paylaştı. Steinberger'in şu anda Anthropic'in rakibi OpenAI'da çalıştığı biliniyor.

Enes Çırtlık

Anthropic'in rakibi OpenAI'de çalışan OpenClaw'ın geliştiricisi Peter Steinberger, X'te dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Anthropic'ten gelen bir mesajın fotoğrafı da yer alıyordu. Söz konusu mesaj, Steinberger'ın hesabının “şüpheli” faaliyetler nedeniyle askıya alındığını belirtiyordu.

HESAP KISA SÜREDE GERİ AÇILDI

TechCrunch'ta yer alan habere göre, bu durum uzun sürmedi. Paylaşım viral olduktan kısa bir süre sonra, Steinberger hesabının yeniden etkinleştirildiğini söyledi.

Söz konusu paylaşıma ise çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumların arasında bir Anthropic mühendisinin yorumu da vardı. Mühendis, ünlü geliştiriciye Anthropic'in OpenClaw'ı kullandığı için kimseyi yasaklamadığını söyledi ve yardım teklifinde bulundu.

Hesabın yeniden etkinleştirilmesinde bunun kilit rol oynayıp oynamadığı belli değil.

