HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antrenman yapmak için girdiler, kum fırtınasına yakalandılar... Kanoları alabora oldu: 1 sporcusu kayboldu!

Antrenman yapmak için girdiler, kum fırtınasına yakalandılar... Kanoları alabora oldu: 1 sporcusu kayboldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 08:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Sapanca Gölü’nde antrenman yapan sporcularım kanoları alabora oldu. Batan kanoda kaybolan 2 sporcudan biri bulundu. Diğer sporcu için arama çalışmaları devam ediyor.

Antrenman yapmak için girdiler, kum fırtınasına yakalandılar... Kanoları alabora oldu: 1 sporcusu kayboldu!

Olay, akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ba bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, aniden bastıran kum fırtınası nedeniyle gölde bulunan 7 kano alabora oldu. Kanolarda bulunan 14 sporcu kanoların alabora olması nedeniyle göle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SAPANCA-GOLUNDE-KUM-FIRTINASINA-YAKALAN_633817_187739

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BULUNAMADI

Göle düşen 14 sporcudan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından çıkartıldı. Kayıp olan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran isimli sporcunun havadan drone, karadan ise botlarla arama çalışmaları devam ediyor.

SAPANCA-GOLUNDE-KUM-FIRTINASINA-YAKALAN_633820_187739

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Valiliği, Sakarya Valiliği ise Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenman hakkında sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.

SAPANCA-GOLUNDE-KUM-FIRTINASINA-YAKALAN_633821_187739

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
İstanbul - Avcılar D-100'de kamyonetin çarptığı hafif ticari araç yan yola geçti: 1 yaralıİstanbul - Avcılar D-100'de kamyonetin çarptığı hafif ticari araç yan yola geçti: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü milli sporcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

Rümeysa Öztürk kararı: Sınır dışı edilmesi geçici olarak durduruldu

‘Çakıl bebek’ olarak tanınmıştı! Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı büyüdü kocaman oldu

‘Çakıl bebek’ olarak tanınmıştı! Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı büyüdü kocaman oldu

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 600'ü geçti

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 600'ü geçti

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.