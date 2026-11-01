Şanlıurfa’da motosiklet kazasında öğretmen hayatını kaybetti

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.T. (44) ile K.B. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T., K.B.'yi bıçaklayarak yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklı kavganın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki K.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, R.T.'yi olayda kullanılan bıçakla birlikte Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 yaşındaki R.T., adliyeye sevk edildi.

Hâkimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.