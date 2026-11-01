HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da motosiklet kazasında öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir düğün salonunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan K.B. (33), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Avcılar'da yakalanan şüpheli R.T. (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da motosiklet kazasında öğretmen hayatını kaybetti
Sariye Nur Dönmez

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.T. (44) ile K.B. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T., K.B.'yi bıçaklayarak yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklı kavganın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki K.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ AVCILAR'DA YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, R.T.'yi olayda kullanılan bıçakla birlikte Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 yaşındaki R.T., adliyeye sevk edildi.

Hâkimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimiTaksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
2026 TCS New York City Maratonu koşuldu2026 TCS New York City Maratonu koşuldu

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Emekliye seyyanen zam için açıkladı: '2 rakam konuşuluyor'

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.