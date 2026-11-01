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ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin bulunduğu bir iş jeti, West Palm Beach yakınlarındaki Greenacres bölgesinde mobil evlerin bulunduğu bir yerleşim alanına düştü. Kazanın ardından büyük bir yangın çıkarken, bölgede ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, kazada birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak ölü sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var
Sariye Nur Dönmez

ABD basınında yer alan haberlere göre kaza, pazar günü öğleden sonra Florida'nın Palm Beach County bölgesinde, Military Trail ile 10th Avenue North yakınlarında meydana geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), düşen iş jetinde 9 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Learjet 60 tipi olduğu değerlendirilen uçak, yerel saatle 13.00'ten (GMT 17.00) kısa bir süre sonra West Palm Beach yakınlarındaki Greenacres bölgesinde mobil evlerin bulunduğu alana düştü.

ABD de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var 1

UÇAK AĞACA ÇARPTI, ELEKTRİK HATLARINI KOPARDI

İlk bilgilere göre uçak, düşmeden önce bir ağaca çarptı ve elektrik hatlarının kopmasına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle bölgede yangın çıkarken, uçağın parçaları çevreye savruldu. Kazada en az bir mobil evin hasar gördüğü bildirildi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde alevler, uçak enkazı ve yerleşim alanında meydana gelen büyük çaplı hasar dikkat çekti.

ABD de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var 2

YETKİLİLER ÇOK SAYIDA CAN KAYBI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Palm Beach County İtfaiye ve Kurtarma Birimi, kazayı "çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı olay" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, kazada birden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ancak hayatını kaybedenlerin kesin sayısı ve yerde bulunan kişiler arasında ölen olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İlk açıklamalarda yaralı sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin de ayrıntılı bilgi verilmedi.

BÖLGEDEKİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Palm Beach County Şerif Ofisi, kazanın ardından Military Trail'in Cresthaven Boulevard ve 10th Avenue North yakınlarındaki tüm şeritlerinin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Sürücülere bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları tavsiye edildi.

UÇAĞIN KALKIŞ NOKTASI HENÜZ DOĞRULANMADI

Kazanın nedenine ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Bazı basın kuruluşlarında uçağın Boca Raton'dan havalandığı öne sürülse de bu bilgi henüz resmî makamlarca doğrulanmadı. Miami Ulusal Meteoroloji Servisinin verilerine göre, kazanın meydana geldiği sırada West Palm Beach çevresinde hava kapalıydı. Bölgede yağmur ve şimşek görüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
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