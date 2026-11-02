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İzmir'de inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, kazı alanının üst kısmında bulunan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İzmir'de inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temel kazısı çalışmalarının sürdüğü inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2'ŞER KATLI 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kaymasının ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazı alanının üst tarafında bulunan 2'şer katlı 3 bina olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

İzmir de inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi 1

"DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içerisinde binanın temelinden sesler geldiğini belirterek yaşadığı korkuyu anlattı.

Hasanoğlu, "Yatakta uzanırken çok büyük bir gürültü duydum. Deprem olduğunu düşündüm. Dışarıya çıktığımda insanların toplandığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Oturduğu binanın alt kısmında boşluk oluştuğunu gördüğünü söyleyen Hasanoğlu, toprak kaymasının yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini dile getirdi.

İzmir de inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi 2

"EŞYALARIMIZ EVDE KALDI"

Risk nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan Mukaddes Duman da yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Duman, sabah çocuğunun okula gideceğini ancak eşyalarının evde kaldığını belirterek, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir afad
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