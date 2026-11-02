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Aydın’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada metrelerce savrulan 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Özgür Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi istikametine ilerleyen Özgür Şahin (29) yönetimindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten savrulan Şahin, metrelerce sürüklendi.

29 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Özgür Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgür Şahin'in cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kazanın meydana gelişine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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