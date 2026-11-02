Aydın’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi istikametine ilerleyen Özgür Şahin (29) yönetimindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten savrulan Şahin, metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Özgür Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgür Şahin'in cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, kazanın meydana gelişine ilişkin soruşturma başlattı.