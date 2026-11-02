Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Derviş Büyükpınarbaşı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.