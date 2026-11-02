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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Derviş Büyükpınarbaşı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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