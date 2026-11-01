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Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A. gözaltına alındı. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araçta 149 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.'nın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

ARAÇTA 149 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul'dan yola çıkarak Karasu ilçesine geldiğini belirledi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda araçta arama gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada 149 gram kokain ele geçirildi.

MAHALLE MUHTARI VE 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Beyti Kuru ve S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Muhtar Sakarya
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