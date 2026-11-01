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Bolu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yavaş hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaza, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.K. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Yavaş'ın kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan araçlarda incelemelerde bulundu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yavaş, sağlık ekipleri tarafından Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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