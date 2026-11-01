Bolu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaza, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.K. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Yavaş'ın kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan araçlarda incelemelerde bulundu.
Çarpışmada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yavaş, sağlık ekipleri tarafından Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.