AnTuTu Mart 2026 en güçlü Android akıllı telefonlar listesi açıklandı: Sürpriz var!

Akıllı telefon pazarındaki donanım savaşları tüm hızıyla devam ederken, popüler test platformu AnTuTu, Mart 2026'nın en güçlü 10 Android amiral gemisi telefonunu açıkladı. Listenin geneline Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi damga vurdu.

İŞTE ZİRVENİN SAHİBİ VE İKİNCİ İLE ONUNCUNUN SÜRPRİZİ

AnTuTu'nun sıralamasının bir numarasında, 4.174.911 ortalama puanla iQOO 15 Ultra yer alıyor. Listenin ikinci sıra ise 4.164.561 ortalama puanla yeni OnePlus 15T'nin oldu.

İlginç olan detay ise OnePlus 15T ile aynı işlemciyi (Snapdragon 8 Elite Gen 5) paylaşan OnePlus 15'in listenin ancak onuncu sırasında kendine yer bulabilmesi. OnePlus 15T'nin soğutma sistemi ve agresif performans odaklı güç profili sayesinde bu farkı yarattığı düşünülüyor.

ANTUTU'YA GÖRE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 ANDROID AKILLI TELEFONU (MART 2026)

AnTuTu'nun belirlediği kriterleri karşılayarak Mart 2026'da en yüksek ortalama puanı alan Android cihazların tam listesi şu şekilde sıralandı:

iQOO 15 Ultra: 4.174.911 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) OnePlus 15T: 4.164.561 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) Vivo X300 Pro: 4.081.260 puan (Dimensity 9500) Realme GT 8 Pro: 4.041.008 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) RedMagic 11 Pro+: 4.028.118 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) iQOO 15: 3.929.410 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) Honor Magic 8 Pro: 3.847.437 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) Honor Magic 8: 3.820.462 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) Honor Win: 3.802.483 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5) OnePlus 15: 3.801.551 puan (Snapdragon 8 Elite Gen 5)

SENTETİK TESTLER HER ŞEY DEMEK DEĞİL

AnTuTu listeleri her ne kadar cihazların ham donanım gücünü ve işlemci kapasitesini gözler önüne serse de, akıllı telefon satın alırken tek kriterin bu sentetik test puanları olmadığını unutmamak gerekiyor.

Öte yandan, kullanıcıların yeni bir cihaz seçerken; günlük kullanım senaryolarındaki gerçek dünya performansını, kullanıcı arayüzünün (UI) akıcılığını, kamera kalitesini ve batarya ömrünü de mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğinin altı çiziliyor.