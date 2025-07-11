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Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın bahçesinde oyun oynadığı sırada devrilen demir sürgülü kapının altında kalan Muhammed Mustafa M. (5) ağır yaralandı.

Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı

Olay saat 19.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Gülpınar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bahçesindeki sürgülü demir kapı rayından çıkıp, önünde oyun oynayan Muhammed Mustafa M.’nin üzerine düştü.

Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı 1

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Demir kapının altında kalan çocuğun ağlama sesi üzerine yanına koşan ailesi ve komşularının yardımıyla çocuk kurtarıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed Mustafa M., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Bursa kaza
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