Apartmanda bütün ailenin cansız bedeni çıktı! "Bu bir katliamdır"

Mardin'de bir ailenin bir gecede yok olması şüphe uyandırdı. Komşularının haber alamadığı Berna-Mehmet Kaya (33-37) çifti ve çocukları Samyeli (5) evde korkunç bir halde ölü bulundu. Olayla ilgili konuşan komşu, "Biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı" dedi. Ekiplerin ilk işlerinden biri de kapıda zorlama olup olmadığını incelemek oldu.

Mardin'de gece yarısı yaşanan şüpheli olay için gözler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrildi. Yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Kaya ailesinin yok oluşu komşuları da şaşırttı.

EVİN KAPISINI MUHTAR AÇTI

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

EVDE KORKUNÇ MANZARA

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

HEPSİ ÖLÜ BULUNDU

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOMŞULAR ŞOKTA: "BU KATLİAMDIR"

Olayla ilgili konuşan Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtilirken cenazelerin detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mardin Otopsi aile apartman ölü bulundu
