Apartmanda yangın paniği: 15 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinin Vanyolu Mahallesi'nde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede alevleri söndürdü.

4’Ü ÇOCUK 15 KİŞİ DUMANTAN ETKİLENDİ

Apartman sakinlerinden bir kısmı kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 4’ü çocuk 15 kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır