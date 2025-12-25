HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Apartmanda yangın paniği: 15 kişi dumandan etkilendi

Van’ın Erciş ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. 32 daireli apartmanda dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Apartmanda yangın paniği: 15 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinin Vanyolu Mahallesi'nde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede alevleri söndürdü.

Apartmanda yangın paniği: 15 kişi dumandan etkilendi 1

4’Ü ÇOCUK 15 KİŞİ DUMANTAN ETKİLENDİ

Apartman sakinlerinden bir kısmı kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 4’ü çocuk 15 kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Apartmanda yangın paniği: 15 kişi dumandan etkilendi 2

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartmanda yangın paniği: 15 kişi dumandan etkilendi 3

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahliyeler başladı: Beyaz güvercin uçurdularTahliyeler başladı: Beyaz güvercin uçurdular
Japonya’da 5.6 büyüklüğünde depremJaponya’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Van Erciş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.