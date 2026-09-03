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Apartmandan gelen yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmandan gelen yanık kokusu apartman sakinlerini panikletirken, hızla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan incelemede kokunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanması sebebiyle geldiği tespit edildi.Yangın, Hasanefendi Mahallesi Enstitü Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Apartmandan gelen yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmandan gelen yanık kokusu apartman sakinlerini panikletirken, hızla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan incelemede kokunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanması sebebiyle geldiği tespit edildi.

Yangın, Hasanefendi Mahallesi Enstitü Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın havalandırma boşluğundan yoğun bir şekilde yanık kokusu ve duman geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada kokunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanmasından dolayı meydana geldiği tespit edildi. Gerekli güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri de derin bir nefes aldı.

Apartmandan gelen yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi 1

Apartmandan gelen yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi 2

Apartmandan gelen yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi 3

Apartmandan gelen yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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