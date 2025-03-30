Apartmanı andıran ‘Leylek Ormanı' şenlendi

Leyleklerin, Samsun'un Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalar adeta 'leylek apartmanı'nı andırıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde bulunan Leylek Ormanı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Leylek Ormanı'nı ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

Leylekler, mart ayı başında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gelmeye başladı. Leylek Ormanı'na dişilerinden önce erkekler gelerek yuvalarını onardı. Erkek leyleklerden sonra da dişi leylekler bölgeye ulaştı. Leyleklerle şenlenen delta, Türkiye'nin dört bir tarafından misafirlerini ağırlıyor.

İstanbul'dan bayram tatili için eşi ile birlikte Bafra'ya gelen Kürşat Köroğlu, "Bayram için İstanbul'dan geldik. İlk fırsatta Kuş Cenneti'ni ziyaret ettik. Kızımın da burayı gömesini istedik. İstanbul'da doğayla iç içe olamıyor. O yüzden buraya geldik. Kuş Cenneti'ni gezmeye devam edeceğiz. İlk Leylek Ormanı'nı ziyaret ettik. Burası gerçekten çok güzel. Çok güzel dizayn etmişler. Doğayı böyle modern hale kavuşturmaları çok güzel olmuş" dedi.

Cizen Öztürk ise "Aslında Karslıyım ama eşim Bafralı. Bayram için gezmeye geldik. Gelmişken de Kuş Cenneti'ni görmek istedik. İstanbul'da yaşadığımız için hiç leylek göremedik. Hiç bu kadar leylek göreceğimizi umut etmiyorduk ama çok fazla gördük. O yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

Bölgede 5 ay kalacak leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

(İHA)