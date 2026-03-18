Apartmanın girişindeki elektrik panosunda yaşanan patlama paniğe neden oldu

Şanlıurfa'da 8 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda yaşanan patlama ve ardından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Apartmanın girişindeki elektrik panosunda yaşanan patlama paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunu büyük bir gürültüyle patladı. Panodan çıkan dumanlar kısa sürede binayı sardı. Patlama sesi ile korku içerisinde yataklarından fırlayan vatandaşlar, binadaki doğalgazda patlama meydana geldiğini sandı.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler binadan mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede binanın girişinde bulunan elektrik panosunun patladığı ve daha sonra çıkan dumanların binayı sardığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

