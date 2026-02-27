Apartmanın kömürlüğündeki yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kemal Baba Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömürlükten duman çıktığını fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri kömürlükte gizlice barındığı ve yangına sebep olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır