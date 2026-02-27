HABER

Apartmanın kömürlüğündeki yangın paniğe neden oldu

Aksaray'da bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kemal Baba Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömürlükten duman çıktığını fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri kömürlükte gizlice barındığı ve yangına sebep olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
