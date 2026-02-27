Temizlik deposundan binlerce malzeme çalındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan F.R.B’ye ait temizlik firmasına ait depoya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar depo içerisindeki binlerce temizlik malzemesini çaldı. Kapıyı kırarak içeriye giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden işletme sahibi F.R.B., durumu polis ekiplerine bildirdi. F.R.B., yaklaşık 300 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin çalındığını, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanmasını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır