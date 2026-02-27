HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çatışmalar savaşa dönüştü: Pakistan, Afganistan'daki 22 askeri hedefi vurdu! Dünyadan itidal çağrısı

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim resmen savaşa dönüştü. Pakistan ordusu, savaş ilanının ardından Afganistan içerisindeki 22 stratejik askeri hedefin hava harekatlarıyla imha edildiğini duyurdu. Uluslararası toplum ise artan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğunu belirtilerek tarafları itidal göstermeye davet etti.

Çatışmalar savaşa dönüştü: Pakistan, Afganistan'daki 22 askeri hedefi vurdu! Dünyadan itidal çağrısı

Pakistan ile Afganistan arasında başlayan gerilim resmen savaş halini aldı. Karşılıklı saldırıların ve misillemelerin devam ettiği gerilimde Pakistan, Afganistan'a ait 22 askeri kargahı hedef aldıklarını duyurdu.

Çatışmalar savaşa dönüştü: Pakistan, Afganistan daki 22 askeri hedefi vurdu! Dünyadan itidal çağrısı 1

PAKİSTAN, 22 AFGAN ASKERİ KARARGAHINI VURDU

Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca süren operasyonlarda Kabil, Kandahar, Paktia ve Khost dahil olmak üzere 22 noktadaki Taliban karargahlarının, mühimmat depolarının ve lojistik üslerin hedef alındığı bildirildi. Çaudri, harekat sonucunda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü iddia ederken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Çatışmalar savaşa dönüştü: Pakistan, Afganistan daki 22 askeri hedefi vurdu! Dünyadan itidal çağrısı 2

AFGANİSTAN: "19 SINIR KARAKOLUNU ELE GEÇİRDİK"

Afganistan tarafında ise Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattında geniş çaplı bir karşı taarruz başlattıklarını duyurdu. Mücahid, Afgan güçlerinin Pakistan ordusuna ait 19 sınır karakolunu ele geçirdiğini ve çok sayıda Pakistan askerinin esir alındığını öne sürdü. Kabil yönetimi ayrıca, Pakistan'ın saldırılarında bir mülteci kampının ve sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığını, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil kayıp olduğunu iddia etti.

Çatışmalar savaşa dönüştü: Pakistan, Afganistan daki 22 askeri hedefi vurdu! Dünyadan itidal çağrısı 3

ULUSLARARASI TOPLUMDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirterek tarafları maksimum itidal göstermeye davet etti. Çin ve Rusya yönetimleri de taraflara derhal ateşkes yapma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulunurken, Çin Dışişleri Bakanlığı durumun kontrol altına alınması için her iki başkentle de temas halinde olduklarını bildirdi. Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik hava saldırılarını kınayan Hindistan yönetimi ise yaşananları Pakistan'ın iç başarısızlıklarını örtbas etme çabası olarak nitelendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı
27 Şubat 2026
27 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te motosiklet ile minibüs çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiKarabük'te motosiklet ile minibüs çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya’da trafik kazası: 2 yaralıMalatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.