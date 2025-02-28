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  4. Apartmanın müştemilatında korkutan yangın! Dumanlar yükseldi, alevler panik yarattı

Apartmanın müştemilatında korkutan yangın! Dumanlar yükseldi, alevler panik yarattı

28.02.2025 10:24
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Denizli’de bir apartmanın müştemilatında yangın çıktı. Alevler paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri alevlere zamanında müdahale ederek yangını binaya sıçramadan söndürdü.

Apartmanın müştemilatında korkutan yangın! Dumanlar yükseldi, alevler panik yarattı

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde 2028/1 Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 katlı aile apartmana eklenti olarak yapılan ve yiyecek hazırlanmasında kullanılan müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kullanılan akşam malzemenin tutuşmasıyla sıra sürede büyüyen alevler, müştemilatı kapladı. Müştemilattan yükselen dumanları gören vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle ekmek evinde başlayan yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralanan olmadı. Yangının eve sıçramasından endişe eden apartman sahipleri, korku dolu anlar yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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