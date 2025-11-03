HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

API entegrasyonu nedir, nasıl yapılır?

Bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış olan fonksiyonlarını kullanabilmesi için meydana getirilmiş olan bir tanım bütünü olan uygulama programlama ara yüzü, kısaca API olarak adlandırılmıştır. API, bu ifadenin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak kullanılmaktadır.

API entegrasyonu nedir, nasıl yapılır?
Ferhan Petek

API, işletim sistemi, veri tabanı, web uygulaması, donanımlar ya da yazılım kütüphanesi için kullanılabilmektedir. Güncel dönemde genel ve sık olarak web tabanlı olan uygulamalarda sunucu ve istemci arasındaki iletişimi sağlayan bir tür sözleşme olarak ifade edilmektedir. İstemci özel bir formatta veri talebinde bulunur ve her açıdan sunucudan da yine belli bir formatta yanıt alır. Bu durum API’nin özel bir biçmi olarak Web API adı ile bilinir.

API entegrasyonu nedir, ne işe yarar?

İyi bir API tasarımında tutarlılığa, sürüm kontrollerine, geriye dönük uyumluluğa, güvenliğe ve anlaşılır, kapsamlı belgelendirmeye dikkat edilir. API entegrasyonu, iki ya da daha fazla sayıda uygulamanın veri alışverişinde bulunabilmesini sağlayan bir bağlantı olarak tanımlanmaktadır. Verileri senkronize ederek farklı uygulamaların tek bir alanda toplanmasını sağlayan API entegrasyonu yapıldığı zaman uygulamalar birbirlerinden veri talep edebilmektedir.

Veri alışverişi temelli olan API entegrasyonu sistem bağlantısı sağlayarak önemli bilgilerin akışının başka bir uygulamadan gerçekleştirilmesini sağlar. Örnek olarak API entegrasyonu yapılarak e-ticaret süreçlerinin yönetimi daha kolay olur. Alışveriş yapan kişilerin, firmanın stok durumunu görmesi gibi avantajlar sağlanabilmektedir.

Birçok açıdan önemli kabul edilen API entegrasyonu, işletmelerin sistemlerini daha iyi ve sağlıklı bir biçimde yönetmelerine yardımcı olabilmektedir. API entegrasyonu ile verilerin saniyeler hatta mili saniyeler içinde bir uygulamadan başka bir uygulamaya taşınabilmesi mümkündür. Bu sayede hem çalışanlar hem kullanıcılar hem de iş ortakları gereksinim duydukları tüm verilere kısa süreler içinde kolaylıkla ulaşabilmektedir.

API entegrasyonu nasıl yapılır?

API entegrasyonu aracılığı ile çalışan kişiler gereken tüm verilere tek bir platform üzerinden erişebilmektedir. Bu entegrasyon hem zamandan hem de emekten tasarruf edilmesi için son derece önemlidir. Bu durum ayrıca çalışanların verimini de arttırıcı bir etkiye sahiptir. Modern yazılım geliştirmenin temeli olarak hizmet eden API entegrasyonunun uygulanması da son derece kolaydır.

Uygulamalar içine entegre edilen API’ler, farklı uygulamaların birbirleri ile veri alışverişi gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Entegrasyonun yapılabilmesi için istemcinin kendini tanıtacak bir API key (API anahtarı) alması gerekir. API hizmeti veren uygulama ya da sunucu istemciden API şifresi ister. Şifre girilerek sunucu ile sürekli bir bağlantı kanalı oluşturulunca veri alışverişi gerçekleşir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de firari 53 şahıs yakalandıMardin’de firari 53 şahıs yakalandı
Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!Bahçeye gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Anahtar Kelimeler:
teknoloji uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.