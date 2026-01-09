HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple CEO'su Tim Cook'un 2025 geliri dudak uçuklattı: Maaşı 2016'dan beri aynı ama kazancı 74 milyon dolar!

Apple CEO'su Tim Cook, 2025 yılında 74,3 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Taban maaşı yıllardır değişmese de hisse senedi ödülleri gibi ek kazançlar Cook'un servetine servet kattı. En dikkat çeken detay ise Apple'ın koyduğu özel uçak zorunluluğu oldu.

Apple CEO'su Tim Cook'un 2025 geliri dudak uçuklattı: Maaşı 2016'dan beri aynı ama kazancı 74 milyon dolar!
Enes Çırtlık

Apple CEO'su Tim Cook'un 2025 yılında elde ettiği kazanç açıklandı. Buna göre 2024 yılına nazaran hafif bir düşüş yaşasa da CEO Tim Cook'un kazancı hala astronomik seviyelerde.

DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇ!

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple CEO'su Tim Cook, 2025 yılında toplam 74,3 milyon dolar kazanç elde etti. Bu rakam, her ne kadar yüksek olsa da Cook'un 2024 yılındaki 74,6 milyon dolarlık kazancına kıyasla hafif bir düşüşe işaret ediyor.

Cook'un devasa gelir paketi şu kalemlerden oluşuyor:

  • Taban maaş: 2016'dan beri değişmeyen 3 milyon dolar.
  • Hisse senedi ödülleri: 57,5 milyon dolar.
  • Performans ikramiyesi: 12 milyon dolar (Nakit).
  • Diğer tazminatlar: 1,76 milyon dolar. (Bu kalem; emeklilik katkı paylarını, hayat sigortası primlerini, kullanılmayan izinlerin nakdi karşılığını, güvenlik giderlerini ve kişisel uçak seyahat masraflarını kapsıyor.)

ÖZEL UÇAK ZORUNLULUĞU

Apple, verimlilik ve güvenlik gerekçeleriyle Cook'un hem iş hem de kişisel seyahatlerinde özel uçak kullanmasını zorunlu kılıyor.

Apple CEO su Tim Cook un 2025 geliri dudak uçuklattı: Maaşı 2016 dan beri aynı ama kazancı 74 milyon dolar! 1

Şirket, Cook için 2024'te olduğu gibi 59 milyon dolarlık bir "hedef" belirlemişti. Ancak Apple'ın mali performansının iyi gitmesiyle yöneticilere yapılan teşvik ödemeleri sayesinde Cook bu hedef seviyenin üzerine çıktı.

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KAZANÇLARI

Raporda diğer kilit yöneticilerin gelirleri de dikkat çekiyor:

Görevden ayrılan genel hukuk müşaviri Kate Adams, Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) Sabih Khan ve Perakende ve İnsan Kaynakları Şefi Deirdre O'Brien'ın her biri, 2025 yılında yaklaşık 27 milyon dolarlık toplam tazminat paketleri elde etti.

2025'te Mali İşler Müdürü (CFO) koltuğunda bir değişim yaşayan Apple'da; eski CFO Luca Maestri 2025'te 15,5 milyon dolar, yeni CFO Kevan Parekh ise 22,5 milyon dolar kazanç sağladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bütün ülke bu tehdidi konuşuyorBütün ülke bu tehdidi konuşuyor
Kale beyaza büründüKale beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.