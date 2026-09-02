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Apple'da devir teslim tamamlandı! İki isim de milyonlarca dolar kazanacak

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus'un yıllık ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Tim Cook'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak alacağı ücret de belli oldu.

Apple'da devir teslim tamamlandı! İki isim de milyonlarca dolar kazanacak
Enes Çırtlık

Tim Cook, 15 yıl süren Apple CEO’luğu görevini dün itibarıyla resmen bıraktı. Yerine yıllardır şirketin donanım bölümünün patronuluğunu yapan John Ternus getirildi. Cook ise Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla devam edecek. Peki Apple CEO’su olan John Ternus, şirketten ne kadar kazanacak?

Webtekno'da yer alan habere göre, firmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu resmî bir bildirim, yeni CEO John Ternus’un ne kadar kazanacağını gözler önüne serdi. Öte yandan Tim Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak alacağı maaş da görüldü.

YENİ CEO TERNUS, YILLIK 58 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Belgelere göre John Ternus’un Apple’dan yıllık olarak kazanacağı hedef miktar 58 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun 3 milyon dolarını direkt olarak CEO maaşı kapsıyor. Kalan 55 milyon dolar ise hisse senedi ödülü olarak ödenecek. Tabii ki hisse senedi ödülü değişebilir. Daha yüksek veya daha düşük olma ihtimali var. Muhtemelen düşük olmaz ancak performansa göre artabilir.

Apple da devir teslim tamamlandı! İki isim de milyonlarca dolar kazanacak 1

Bu hisse ödülünün dörtte birlik kısmı zamana bağlı olarak dört yıl boyunca altı ayda bir hakedilecek. Geriye kalan hisse hak edişleri ise teknoloji devinin S&P 500 endeksindeki diğer şirketlere kıyasla göstereceği hisse senedi performansına göre şekillenecek. Performans odaklı hisse yapısı, şirketin uzun yıllardır eski CEO Tim Cook için de uyguladığı standart bir modeldi. Ternus ile devam edecek.

Apple da devir teslim tamamlandı! İki isim de milyonlarca dolar kazanacak 2

TIM COOK, YENİ GÖREVİNDE 47 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Belgeler, sadece Ternus’un maaşı değil, aynı zamanda eski CEO Tim Cook’un da yeni görevinde ne kadar kazanacağını ortaya koydu. Buna göre Tim Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak yıllık kazancı 47 milyon dolar olacak. 2 milyon doları maaş iken kalan 45 milyon doları hisse senedi ödülleri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Tim Cook
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