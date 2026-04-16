Apple'da dikkat çeken operasyon: Siri mühendisleri 'kampa' gönderildi!

Apple, merakla beklenen WWDC etkinliğine sadece iki ay kala, Siri mühendislerinin büyük bir bölümünü yapay zeka tabanlı kodlama eğitimine gönderiyor.

Enes Çırtlık

The Information'ın yayınladığı yeni bir habere göre Apple, Siri mühendislerinin büyük bir kısmını yapay zeka kullanarak kod yazmayı öğrenmeleri amacıyla birkaç haftalık bir eğitim kampına gönderiyor.

Şirketin yazılımcılarına yapay zeka araçlarını daha verimli kullanmayı öğretme kararı, çok daha yetenekli yeni bir Siri sürümünün tanıtılması beklenen WWDC etkinliğinden sadece iki ay önce geldi.

120 KİŞİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

MacRumors'ta yer alan habere göre, mühendislerin eğitim kampında olduğu bu süreçte, Siri geliştirme ekibinden yaklaşık 60 kişi mevcut çalışmaları sürdürmek üzere görev başında kalacak. Buna ek olarak 60 kişilik ayrı bir ekip ise asistanın güncel performansını değerlendirecek.

Apple bu aşamada, Siri'nin güvenlik standartlarını karşıladığından ve kullanıcı komutlarını doğru şekilde anlayıp uygulayabildiğinden emin olmak adına testlerini sürdürüyor.

Apple da dikkat çeken operasyon: Siri mühendisleri kampa gönderildi! 1

Günümüzde yapay zeka ile kod yazmak sektör standartlarından biri haline gelse de, Apple'ın Siri ekibinin bu araçlardan tam anlamıyla faydalanamadığı ifade ediliyor. The Information'ın haberinde, şirket içindeki bazı departmanların bütçelerinin önemli bir bölümünü Claude Code'a ayırdığı, ancak Siri ekibinin Apple içerisinde bu konuda "geride kalan" bir birim olarak bilindiği vurgulanıyor.

