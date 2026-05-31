Bebek sahilinde tur teknesinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Yangın, saat 19.52 sıralarında Bebek Sahili açıklarında bulunan ‘Champion TT’ isimli tur teknesinin motor kısmında çıktı. Motordan çıkan alevler teknenin kamara kısmına sıçradı.

BOĞAZ'DA TEKNE YANGINI PANİĞİ

Seyir halindeki tekneden yükselen dumanı fark eden mürettebat ile sahilde yürüyüş yapanların ihbarı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizdeki ekipler ve bölgede bulunan diğer teknelerin müdahalesiyle kıyıya çekilen teknedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

3 MÜRETTEBAT YARA ALMADAN KURTULDU

Yoğun dumanın kısa sürede sahil şeridini kapladığı yangında, teknenin turunu tamamladığı ve içerisinde yalnızca mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, teknenin kaptanı Barış T. ile personel Mustafa Can B. ve Onur İ. yara almadan kurtuldu.

YANGININ İLK ANLARI KAMERADA

Yangının çıktığı ilk anlarda mürettebatın yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır