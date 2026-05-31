HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralı

Rize’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi. 4 kişinin yaralandığı kazada araç, yolun diğer tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralı

Kaza Rize’nin Pazar ilçesinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan gelen ve Artvin istikametine giden E.A. idaresindeki 34 TL 9903 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Hunarsı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi: 4 yaralı 1

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Sürüklenen otomobil yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü E.A. ile birlikte araçta bulunan C.K., A.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran'a gönderildiTrump'ın yaptığı değişiklik merak ediliyor! İran'a gönderildi
Freni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralıFreni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.