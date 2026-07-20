Apple'dan Apple Music ve iCloud+'a zam: İşte yeni fiyatlar

ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde popüler müzik platformu Apple Music’in ve bulut hizmeti iCloud+’ın fiyatlarına zam yaptı.
Webtekno'da yer alan habere göre, Apple Music ve iCloud+ zamları, dünya genelinde yapıldı. Yani bu da Türkiye’de de fiyatlarda artış olduğu anlamına geliyor.
|Paket
|Öğrenci
|Bireysel
|Aile
|Eski fiyatı
|32,99 TL
|59,99 TL
|99,99 TL
|Yeni fiyatı
|49,99 TL
|89,99 TL
|149,99 TL
|Paket
|50 GB
|200 GB
|2 TB
|6 TB
|12 TB
|Eski fiyatı
|39,99 TL
|129,99 TL
|399,99 TL
|1.299,99 TL
|2.499,99 TL
|Yeni fiyatı
|49,99 TL
|169,99 TL
|549,99 TL
|1.699,99 TL
|3.399,99 TL
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