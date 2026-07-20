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Apple'dan Apple Music ve iCloud+'a zam: İşte yeni fiyatlar

Apple'ın popüler müzik hizmeti Apple Music ve bulut hizmeti iCloud+'ın fiyatlarına zam geldi.

Apple'dan Apple Music ve iCloud+'a zam: İşte yeni fiyatlar
Enes Çırtlık

ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde popüler müzik platformu Apple Music’in ve bulut hizmeti iCloud+’ın fiyatlarına zam yaptı.

APPLE MUSIC VE ICLOUD+'A ZAM GELDİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple Music ve iCloud+ zamları, dünya genelinde yapıldı. Yani bu da Türkiye’de de fiyatlarda artış olduğu anlamına geliyor.

APPLE MUSIC YENİ FİYATI

Paket Öğrenci Bireysel Aile
Eski fiyatı 32,99 TL 59,99 TL 99,99 TL
Yeni fiyatı 49,99 TL 89,99 TL 149,99 TL

ICLOUD+ YENİ FİYATI

Paket 50 GB 200 GB 2 TB 6 TB 12 TB
Eski fiyatı 39,99 TL 129,99 TL 399,99 TL 1.299,99 TL 2.499,99 TL
Yeni fiyatı 49,99 TL 169,99 TL 549,99 TL 1.699,99 TL 3.399,99 TL
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Anahtar Kelimeler:
icloud Apple Zam Apple Music
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