Apple'dan Apple Music ve iCloud+'a zam: İşte yeni fiyatlar

ABD merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde popüler müzik platformu Apple Music’in ve bulut hizmeti iCloud+’ın fiyatlarına zam yaptı.

APPLE MUSIC VE ICLOUD+'A ZAM GELDİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple Music ve iCloud+ zamları, dünya genelinde yapıldı. Yani bu da Türkiye’de de fiyatlarda artış olduğu anlamına geliyor.

APPLE MUSIC YENİ FİYATI

Paket Öğrenci Bireysel Aile Eski fiyatı 32,99 TL 59,99 TL 99,99 TL Yeni fiyatı 49,99 TL 89,99 TL 149,99 TL

ICLOUD+ YENİ FİYATI