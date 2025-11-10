Apple'dan çığır açacak özellik! iPhone'larda internetsiz yön bulma dönemi başlıyor

Apple’ın iPhone 14 ve sonrası iPhone'ları, hâlihazırda uydu bağlantısı üzerinden mesajlaşmayı ve acil durum hizmetlerini aramayı destekliyor. Ancak iddialara göre şirket şimdi ise uydu tabanlı çok daha fazla özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden biri ise internetsiz yön bulma dönemini başlatabilir.

IPHONE'LARA YENİ UYDU ÖZELLİKLERİ GELİYOR

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, geliştirme aşamasındaki bu özellikler arasında, uygulama geliştiricilerinin kendi uygulamalarında uydu bağlantısını kullanabilmesini sağlayacak bir API, hücresel ağ veya Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanıcıların yön bulmasına imkân tanıyacak bir Apple Haritalar sürümü, mesajlara fotoğraf ekleme özelliği ve telefon gökyüzüne doğrudan çevrilmemiş olsa bile uyduya bağlanmayı kolaylaştıracak “natural usage" (doğal kullanım) desteği yer alıyor.

The Information tarafından ilk kez bildirilen bir başka olası yükseltme ise, 5G ağlarının kapsama alanını artırmak için uydulara bağlanmasına imkân tanıma. Bu, kulağa performansları geliştirebilir bir özellik gibi geliyor.

YENİ ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Gurman’a göre, temel özellikler ücretsiz olacak; ancak müşteriler, daha gelişmiş destek için operatörlerine ödeme yapacak. Ayrıca, Apple’ın uydu ortağı Globalstar’ın bu yükseltmeleri destekleyebilmesi için altyapısını güçlendirmesi gerektiği ve Apple'ın bu sürece finansal destek sağladığı bildiriliyor.