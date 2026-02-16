HABER

Apple'dan ezber bozan karar: iPhone İşlemcili MacBook geliyor! Detayları ortaya çıktı

İddiaya göre Apple, A18 Pro işlemcili uygun fiyatlı MacBook modelini Mart ayında tanıtmaya hazırlanıyor. 699 dolar fiyat etiketi ve yeni renk seçenekleriyle geleceği söylenen cihazın detayları ortaya çıktı.

Enes Çırtlık

Teknoloji devi Apple, Mac dünyası için devrim niteliğinde bir hamleye hazırlanıyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre; Apple, "bütçe dostu" yeni bir MacBook modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu cihaz, bildiğimiz Mac'lerden çok farklı bir "kalbe" sahip olacak.

M SERİSİ YERİNE A18 PRO İŞLEMCİ

Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin cihazı Mart ayında bir "etkinlikte" duyuracağını ve çeşitli renk seçenekleriyle geleceğini bildirdi.

Buradaki en çarpıcı detay, Apple'ın maliyetleri düşürmek için izlediği işlemci stratejisi. Şirketin bu yeni modelde, Mac'ler için optimize edilmiş M serisi (Apple Silicon) çipler yerine, iPhone 16 Pro serisinden tanıdığımız A18 Pro çipini kullanacağı belirtiliyor.

Apple dan ezber bozan karar: iPhone İşlemcili MacBook geliyor! Detayları ortaya çıktı 1

Her ne kadar bu durum MacBook Air'e kıyasla bir güç düşüşü gibi görünse de, A18 Pro'nun performans testlerinde, Mac dünyasını değiştiren ilk M1 çipiyle rekabet edebilecek seviyede olduğu vurgulanıyor. Bu hamle, Apple'ın cihazı daha uygun bir fiyatla sunmasına olanak tanıyacak.

PLASTİK KASA OLMAYACAK

Daha önce ortaya atılan "ucuz MacBook plastik kasalı olacak" iddiaları ise bu raporla çürütüldü. Kaynağa göre Apple, maliyetleri kısmak için plastik kullanmak yerine, mevcut MacBook Air ve Pro modellerinden daha hızlı ve uygun maliyetli olan yeni bir alüminyum kasa üretim süreci geliştirdi. Böylece cihaz, Apple'ın alüminyum kasa tercihini korumaya devam edecek.

EKRAN BOYUTU VE RENK SEÇENEKLERİ

Yeni MacBook'un ekran boyutunun 13 inç'in biraz altında (muhtemelen 12.9 inç) olacağı belirtiliyor. Tasarım tarafındaki en büyük sürpriz ise renk seçenekleri. Apple'ın bu modelde klasik renklerin dışına çıkarak şu seçenekleri test ettiği raporlanıyor:

  • Açık Sarı
  • Açık Yeşil
  • Mavi
  • Pembe
  • Klasik Gümüş
  • Koyu Gri

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Mart ayındaki etkinlikte tanıtılması beklenen cihazın başlangıç fiyatının 699 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyatlandırmanın, 999 dolarlık MacBook Air ile arasında ciddi bir makas oluşturarak, Apple'ın Chromebook ve uygun fiyatlı Windows laptop pazarından pay almasını sağlayabileceği söyleniyor.

