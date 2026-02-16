2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi

2026 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan mübarek ay öncesinde milyonlarca Müslüman’ın gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.
Diyanet’in takvimine göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek.
Ramazan ayının ilk sahuru, 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak.
İlk oruç ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü, sabah ezanıyla birlikte başlayacak.
Türkiye genelinde imsak ve iftar saatleri illere göre farklılık gösterecek.
İlk sahur (imsak): 06.22
İlk iftar: 18.49
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan’ın ilk gününde 12 saat 27 dakika oruç tutacak.
İlk sahur (imsak): 06.06
İlk iftar: 18.35
Başkentte ilk gün oruç süresi 12 saat 29 dakika olacak.
İlk sahur (imsak): 06.29
İlk iftar: 19.00
İzmir’de yaşayan vatandaşlar, ilk gün 12 saat 31 dakika oruç tutacak.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde hazırlıklar hız kazanırken, vatandaşlar da ilk sahur için gün saymaya başladı.
