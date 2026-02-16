HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi

Maneviyatın, bereketin ve paylaşmanın en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde oruç vakitleri netlik kazandı. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gece yapılacak ve ilk iftar saat kaçta açılacak? İşte 2026 Ramazan takvimi…

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi
Sedef Karatay Bingül

2026 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan mübarek ay öncesinde milyonlarca Müslüman’ın gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi 1

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet’in takvimine göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek.

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi 2

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ilk sahuru, 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak.

İlk oruç ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü, sabah ezanıyla birlikte başlayacak.

Türkiye genelinde imsak ve iftar saatleri illere göre farklılık gösterecek.

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi 3

İSTANBUL’DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İlk sahur (imsak): 06.22

İlk iftar: 18.49

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan’ın ilk gününde 12 saat 27 dakika oruç tutacak.

2026 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA’DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İlk sahur (imsak): 06.06

İlk iftar: 18.35

Başkentte ilk gün oruç süresi 12 saat 29 dakika olacak.

2026 ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR’DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İlk sahur (imsak): 06.29

İlk iftar: 19.00

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, ilk gün 12 saat 31 dakika oruç tutacak.

2026 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi 4

İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2026 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İl il 2026 Ramazan imsakiyesi 5

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde hazırlıklar hız kazanırken, vatandaşlar da ilk sahur için gün saymaya başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te hatalı park eden 734 sürücüye 914 bin TL cezaGaziantep’te hatalı park eden 734 sürücüye 914 bin TL ceza
Kesik baş cinayetinde çarpıcı gelişme! Yakınları ilk kez konuştu: "Elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı"Kesik baş cinayetinde çarpıcı gelişme! Yakınları ilk kez konuştu: "Elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı ramazan ayı İlk oruç ne zaman tutulacak ilk sahur ne zaman İstanbul iftar saati ankara iftar saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.