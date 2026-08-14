Apple'dan iPhone kullanıcılarına casus yazılım uyarısı: Bu bildirimi görürseniz ciddiye alın

Apple, casus yazılım saldırılarının hedefi olduğundan şüphelendiği müşterilerini uyarmaya devam ediyor. TechCrunch'a konuşan şirket, son bildirimlerin perşembe günü 110 ülkedeki kullanıcılara gönderildiğini açıkladı.

Apple'ın verdiği bilgiye göre şirket bugüne kadar 150'den fazla ülkedeki müşterilerine bu tür bildirimler gönderdi.

UYARI DOĞRUDAN IPHONE'UN KİLİT EKRANINDA GÖRÜNECEK

Apple'ın internet sitesinde yayımladığı yeni destek makalesine göre kullanıcılar artık doğrudan iPhone'un kilit ekranında bir push bildirimiyle uyarılacak.

Şirket, bildirim alan kişilerin ne yapmaları gerektiğine ilişkin önemli bilgilere daha kolay ulaşabilmesi için kullanıcı deneyiminin de güncellendiğini TechCrunch'a bildirdi.

Uyarı bildiriminde şu ifade yer alıyor:

“Apple, iPhone'unuzu hedef alan paralı bir casus yazılım saldırısı tespit etti. Verilerinizi ve cihazınızı korumak için şimdi uygulayabileceğiniz adımlar var.”

Apple ayrıca kullanıcılara e-posta yoluyla ve hesaplarına giriş yaptıklarında da bildirim gönderiyor.

Son casus yazılım bildirimlerine ilk dikkat çeken kişi Citizen Lab'in kıdemli araştırmacısı John Scott-Railton oldu. Scott-Railton, bildirimleri bir X (eski adıyla Twitter) paylaşım dizisinde gündeme getirdi.

BİLDİRİM, CİHAZIN MUTLAKA ELE GEÇİRİLDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Böyle bir bildirim alınması, cihazın casus yazılımla başarılı şekilde ele geçirildiği anlamına gelmeyebilir. Ancak bildirim alan kişilerin cihazlarını ve verilerini korumak için hızlı şekilde önlem almaları tavsiye ediliyor.

Push bildirimi, kullanıcıların yardım almak için kimlerle iletişime geçebileceğine ilişkin önerilere de yönlendiriyor.

Kullanıcılara ayrıca Apple'ın Lockdown Mode (Kilit Modu) adlı güvenlik özelliğini etkinleştirmeleri tavsiye ediliyor. Bu güvenlik özelliği, casus yazılım saldırılarının başarılı olmasını çok daha zor hale getirmeyi amaçlıyor.

Apple'a göre şirket bugüne kadar Lockdown Mode (Kilit Modu) açıkken bir kullanıcının cihazının ele geçirildiği bir vakaya rastlamadı.