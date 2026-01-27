Apple'dan şaşırtan hamle: 13 yıl önce çıkan iPhone'a güncelleme geldi!

Apple iOS 26.2.1'i yayınladı. Ancak daha çok dikkat çeken bir şey daha oldu: Cupertinolu şirket, 13 yıllık bir iPhone'a, yeni yazılım güncellemesi getirdi. Bu iPhone, belki de birçok kişinin bir zamanlar cebinde taşıdığı iPhone 5S'ten başkası değil.

13 YILLIK IPHONE 5S İÇİN IOS 12.5.8 YAYINLANDI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple çıkışının üzerinden sırasıyla 13 ve 12 yıl geçen iPhone 5S ve iPhone 6 için iOS 12.5.8'i kullanıma sunuldu. iPhone 5s Eylül 2013'te, iPhone 6 ise Eylül 2014'te piyasaya sürülmüştü.

Apple'ın güncelleme için yayınladığı sürüm notlarına göre iOS 12.5.8; iMessage, FaceTime ve cihaz etkinleştirme gibi özellikler için gerekli olan sertifikanın süresini uzatıyor, böylece bu özellikler Ocak 2027'den sonra da çalışmaya devam edebilecek.

Normal şartlarda, cihaz etkinleştirme gibi sertifika sınırlı işlevler sertifikanın süresi dolduğunda çalışmayı durduracaktı; ancak bu güncelleme sayesinde iki eski iPhone modelindeki temel özellikler önümüzdeki yıllarda da işlevselliğini koruyacak.

Bundan önce, iPhone 5s ve iPhone 6 en son Ocak 2023'te, Apple önemli güvenlik düzeltmeleri yayınladığında güncelleme almıştı.

EN AZ 5 YILLIK TAAHHÜT

Apple, bir iPhone için piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren en az 5 yıl güvenlik güncellemesi sağlama taahhüdünde bulunuyor. Ancak genellikle güvenlik açığı düzeltmelerini çok daha uzun bir süre sunuyor. Örneğin, 11 yıl önce piyasaya sürülen iPhone 6s, Eylül 2025'te iOS 15.8.5'in yayınlanmasıyla bir güvenlik güncellemesi almıştı. Cihaz şimdi, aynı sertifika uzatmasını ekleyen iOS 15.8.6 güncellemesini de aldı.

Apple ayrıca eski cihazlar için iOS 18 ve iOS 16'nın yeni sürümlerini de yayınladı.