Apple’dan suya dayanıklı iPad hazırlığı

Bloomberg'den Mark Gurman geçen yıl, Apple'ın iPhone'a benzer koruma sağlayan ve iPad mini'yi banyo veya havuz alanı gibi ıslak ortamlarda günlük kullanım için güvenli hale getiren güncellenmiş bir kasa üzerinde çalıştığını bildirmişti.

MEVCUT IPAD MODELLERİNDE RESMİ SUYA DAYANIKLILIK DERECESİ YOK

Apple’ın mevcut iPad modellerinden hiçbiri resmi bir suya dayanıklılık derecesine sahip değil.

Şirket, mevcut iPad modellerinin ıslanmasını güvenli kabul etmiyor.

HOPARLÖR DELİKLERİ YERİNE TİTREŞİMLİ SİSTEM

Apple’ın suya dayanıklılığı sağlamak için geleneksel hoparlör deliklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran, titreşim tabanlı bir hoparlör sistemi tasarladığı öne sürülüyor.

İddiaya göre bu sistemde ses, tablet kasasındaki düz yüzeylerden çıkacak ve kasanın bazı bölümleri hoparlör diyaframı gibi çalışacak.

Böylece, suyun ve tozun cihazın içine girebildiği başlıca noktalardan biri olan hoparlör açıklıkları ortadan kaldırılacak.

Söz konusu yöntem, Apple’ın iPhone modellerinde kullandığı sistemden farklı olacak. iPhone’da hoparlör açıklıkları ve diğer giriş noktaları yapıştırıcılar ve contalar kullanılarak kapatılıyor.

IP DERECESİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yeni iPad mini’nin hangi IP derecesine sahip olacağı henüz bilinmiyor.

iPhone, IP68 derecesine sahip ve 6 metre derinliğe kadar suda 30 dakika boyunca kalmaya dayanabiliyor.

Apple’ın bir süredir bu teknoloji üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Şirketin 2014 tarihli bir patentinde, düz panelleri titreştirerek ses üreten ve hoparlör ızgaralarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran “mekanik olarak harekete geçirilen panel akustik sistemi” tarif ediliyor.

E-KİTAP OKUYUCULARLA ARADAKİ FARKI KAPATABİLİR

Sızdırmaz bir tasarım, iPad mini ile özel e-kitap okuyucular arasındaki günlük kullanıma dair eksiklerden birini de ortadan kaldırabilir.

Kindle Paperwhite ve Kobo Libra Color gibi cihazlar suya daldırılmaya dayanacak şekilde derecelendiriliyor ve banyoda veya havuz kenarında kitap okuyabilmek, bu cihazların Apple’ın en küçük tabletine karşı sahip olduğu pratik avantajlardan biri olarak gösteriliyor.

OLED EKRAN İÇİN SERİ ÜRETİM İDDİASI

Gurman, kısa süre önce Apple’ın yeni iPad mini’yi ekim ayına kadar piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

Güney Kore merkezli ETNews ise haziran ayında Samsung Display’in cihaz için OLED panellerin seri üretimine başladığını bildirmişti. Bu da lansmanın, söz konusu zaman aralığında gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Suya dayanıklılık, bu yıl beklenen en az dört büyük değişiklikten biri olarak gösteriliyor.

OLED’e geçişle birlikte iPad mini, iPad Pro’dan sonra bu ekran teknolojisini kullanan ikinci iPad serisi olacak. OLED ekran iPad mini 7’deki LCD ekrana kıyasla daha yüksek kontrast, gerçek siyahlar ve daha iyi güç verimliliği sunacak.

Güney Koreli bir kaynak, bu ay başlarında panelin 60 Hz yenileme hızına sahip 8,4 inç LTPS tasarım olacağını öne sürmüştü. Bu da söz konusu özelliklerin doğru olması hâlinde cihazda ProMotion bulunmayacağını gösteriyor.

A19 PRO VE A20 PRO İDDİALARI

Apple’ın tablet için “büyük bir işlemci sıçraması” planladığı da bildiriliyor.

Apple tarafından yanlışlıkla yayımlanan kodlar, iPhone Air’de kullanılan A19 Pro çipine işaret ediyor.

Bir macOS çekirdek hata ayıklama paketinde bulunan diğer kanıtlar ise cihazda henüz piyasaya sürülmemiş A20 Pro çipin kullanılacağını gösteriyor.

FİYAT KONUSU

Apple, iPad mini’yi son olarak Ekim 2024’te A17 Pro çip ve Apple Intelligence desteğiyle güncellemişti.

Tablet, şirketin haziran ayında yaptığı kapsamlı fiyat artışlarının ardından 599 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Gurman daha önce OLED ekranlı modelin 100 dolara kadar daha pahalı olabileceğini söylemişti. Ancak bu tahmin, haziran ayındaki fiyat artışlarından önce yapılmıştı.