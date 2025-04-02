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Apple’dan Türkiye’ye yeni zam! Tam donanımlı Apple ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar oldu?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
02.04.2025 15:48
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Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleşen bu fiyat güncellemesi ile Apple ürünlerini satın almanın güncel olarak kaç TL tuttuğunu inceliyoruz. Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği bu gelişme, Apple ekosistemine sahip olmayı biraz daha zorlaştıracak gibi görünüyor. İşte zam sonrası yeni fiyatlar ve detaylar…

Apple’dan Türkiye’ye yeni zam! Tam donanımlı Apple ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar oldu?

Apple, teknoloji tutkunlarının hayallerini süsleyen ürünleriyle her zaman dikkat çekiyor. Ancak Türkiye’de son dönemde gelen zamlarla birlikte, “her şeyin en iyisine” sahip bir Apple ekosistemi kurmak adeta bir servet gerektiriyor. Güncel fiyatlarla, en üst düzey Apple ürünlerini bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan toplam rakam dudak uçuklatıyor: 1 milyon 768 bin 339 TL. Geçtiğimiz yıl bu rakamın 600 bin TL civarında olduğunu düşünürsek, zamların ve kur farkının etkisiyle maliyetin üçe katlandığını söyleyebiliriz. Peki, bu lüks ekosistemin detayları neler?

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DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDA ZİRVE: MACBOOK PRO M4 MAX

Dışarıda çalışmak ya da yüksek performans gerektiren işler için ideal olan 16 inç MacBook Pro M4 Max, Apple’ın dizüstü bilgisayar kategorisindeki en güçlü temsilcisi. Bu cihaz, üstün işlemci gücü ve etkileyici ekranıyla 354.999 TL’lik fiyat etiketine sahip. Profesyonel kullanıcıların gözdesi olan bu model, fiyatıyla da adeta “premium” olduğunu hissettiriyor.

MASAÜSTÜNDE GÜCÜN SINIRI: MAC STUDİO M3 ULTRA

Evde ya da ofiste masaüstü bir çözüm arayanlar için Mac Studio M3 Ultra, Apple’ın sunduğu en iyi seçenek. M3 Ultra çipi ile sınırları zorlayan bu cihaz, tam 704.999 TL ile listenin en pahalı ürünlerinden biri.

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TABLET DENEYİMİNDE LÜKS: İPAD PRO VE AKSESUARLARI

Tablet kategorisinde iPad Pro 2 TB (Hücresel + Wi-Fi), Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ile tam bir set oluşturuyor. Bu kombinasyon, hem yaratıcı işler hem de mobil çalışma için ideal. Toplamda 147.647 TL.

İPHONE 16 PRO MAX

Apple’ın en yeni ve en güçlü telefonu iPhone 16 Pro Max 1 TB, 131.999 TL’lik fiyatıyla cep telefonu kategorisinin lideri.

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APPLE WATCH ULTRA 2

Sporcular ve doğa tutkunları için tasarlanan Apple Watch Ultra 2, 66.999 TL’lik fiyatıyla akıllı saat kategorisinde zirvede.

AİRPODS MAX

Kulaklıkta en iyisini arayanlar için AirPods Max, 29.999 TL ile listede yerini alıyor.

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APPLE TV 4K

Ev eğlencesi için Apple TV 4K 128 GB (Wi-Fi + Ethernet), 8.699 TL’lik fiyatıyla nispeten “uygun” bir seçenek gibi görünebilir.

PRO DİSPLAY XDR

Apple’ın profesyonel ekranı Pro Display XDR ve Pro Stand ile birlikte tam 322.998 TL. Bu ekran, özellikle grafik tasarımcılar ve video editörleri için tasarlanmış.

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ZAMLARIN GÖLGESİNDE BİR HAYAL

Tüm bu ürünleri topladığımızda, 1.768.339 TL gibi astronomik bir rakamla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 600 bin TL civarında olan bu liste, zamlar, yeni ürün lansmanları ve döviz kuru dalgalanmalarıyla adeta uçuşa geçti. Apple’ın Türkiye’deki fiyat politikası, teknoloji tutkunlarının hevesini kursağında bıraksa da, bu ekosistem hala birçok kişi için bir “rüya” olmaya devam ediyor.

Sizce bu fiyatlar ne kadar süre daha artmaya devam edecek? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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(WebTekno)

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