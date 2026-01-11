HABER

Apple eleştirileri dinledi: iPhone Air 2, en büyük iki sorunu çözerek geliyor!

İlk nesliyle övülen ancak pil performansı ve tek kamerasıyla çeşitli eleştirilere maruz kalan iPhone Air, görünüşe bakılırsa ikinci versiyonuyla geri dönecek. İddialara göre ise Apple, yeni "CoE ekran teknolojisi" sayesinde cihazın içine muhtemelen daha büyük bir batarya sığdıracak ve güç tüketimini düşürecek. Ayrıca kamera sayısı da ikiye çıkacak.

Enes Çırtlık

Apple'ın ince tasarımı ile dikkat çeken iPhone Air modeli, ikinci nesliyle güncellenmeye hazırlanıyor. Çünkü The Elec kaynaklı yeni rapordaki iddialara göre Apple, iPhone Air 2'de en çok eleştirilen iki konuya, yani pil ve kamera konusuna neşter vuracak.

APPLE'IN ÇÖZÜMÜ: "COE" EKRAN

İnce telefon demek, daha küçük iç alan demek olduğu için çoğu zaman üreticiler bataryadan feragat etmek zorunda kalıyor. Ancak iddiaya göre Apple bu durumu "CoE (Color on Encapsulation)" adı verilen yeni bir ekran teknolojisiyle çözmeyi planlıyor.

CoE teknolojisi, ekran panelini incelterek kasanın içinde ekstra boşluk yaratıyor. Apple da muhtemelen bu boşluğu daha büyük bir batarya ile dolduracak.

GSMArena'da yer alan habere göre, bu teknoloji ayrıca güneş ışığında okunabilirliği artırıyor. Ekranın kendini göstermek için parlaklığı sonuna kadar açmasına gerek kalmıyor, bu da ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyor.

CoE ekran teknolojisinin, Apple'ın merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Fold ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

TEK KAMERA TARİH OLUYOR

Raporlar, iPhone Air 2'nin arkasına Ultra Geniş Açılı ikinci bir lensin ekleneceğini doğruluyor. Böylece iddiaya göre, ikinci nesil Air kullanıcıları çift kamera ile portre ve geniş manzara çekimleri yapabilecek.

