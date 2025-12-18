Apple ezber bozuyor: iPhone Fold'un "ilginç" tasarımı sızdı! Bildiğiniz tüm iPhone'ları unutun

Katlanabilir telefon pazarında Samsung ve Huawei gibi markaların hakimiyeti sürerken, gözler Apple'ın yapacağı hamleye çevrildi. Almanya kaynaklı iphone-ticker sitesinden gelen yeni CAD çizimleri, Apple'ın rakiplerini taklit etmeyeceğini, tamamen farklı bir form faktörü denediğini ortaya koydu.

Görünen o ki; uzun ve ince telefonların aksine, kısa ve geniş bir katlanabilir iPhone yolda.

TASARIMDA "PİXEL FOLD" ESİNTİSİ

Sızan çizimlere göre iPhone Fold, Google’ın ilk Pixel Fold modelini andıracak:

Cihaz katlıyken 5,49 inçlik, 3:2 oranında kısa ve geniş bir ekran sunacak. Bu, tek elle kullanımı kolaylaştıracak.

Cihaz açıldığında 7,76 inçlik (neredeyse iPad Mini kadar), 4:3 oranında bir ekran sunarak adeta bir tablete dönüşecek.

CAD görsellerine göre iPhone Fold’un boyutları ise şaşırtıcı: Buna göre, cihaz katlıyken 83,8 mm genişliğinde ve 120,6 mm yüksekliğinde olacak. Yani şu anki iPhone'lardan çok daha kısa ama daha geniş.

SADECE 4.8 MM İNCELİK

CAD görsellerine göre, cihaz açıldığında (kamera çıkıntısı hariç) sadece 4.8 mm kalınlığında olacak. Kıyaslamak gerekirse; ultra ince "iPhone Air" bile 5,6 mm inceliğinde. Buna göre, iPhone Fold piyasanın en ince cihazlarından biri olmaya aday gibi görünüyor.

TOUCH ID EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Sızıntı listesindeki en dikkat çeken detay ise biyometrik güvenlikte. Yıllardır Face ID kullanan Apple'ın, bu modelde Touch ID'ye (Parmak İzi Okuyucu) geri döneceği iddia ediliyor.

İŞTE SIZDIRILAN ÖZELLİKLER VE FİYAT BİLGİSİ

İddialara göre 2026'nın ikinci yarısında tanıtılacak cihazın teknik özellikleri şöyle şekilleniyor:

İşlemci: A20 Pro (Henüz duyurulmadı)

Ekran: 5,49 inçlik 3:2 oranında kapak ekranı, 7,76 inçlik 4:3 oranında iç ekran

Kamera: 48 MP Çift Arka Kamera + 24 MP Ekran Altı Kamera

Pil: 5.400-5.800 mAh

Bağlantı: Sadece eSIM ve Apple üretimi C2 5G Modem.

Diğer özellikler: Touch ID, 12 GB RAM, buhar odası (vapor chamber) soğutma

Fiyat: Yaklaşık 2.399 dolar.

The Information'ın raporlarıyla da genel olarak örtüşen bu bilgiler, Apple'ın katlanabilir telefon işini şansa bırakmadığını ve "pahalı ama kusursuz" bir giriş yapacağını gösteriyor olabilir.