Apple'ın "Extreme" sırrı ortaya çıktı! Ultra'nın iki katı güçteydi, rafa kalktı

İddiaya göre Apple, “Ultra” çiplerinin iki katı CPU ve GPU çekirdeğine sahip olması planlanan iki “Extreme” çip geliştirdi ancak ürünleri piyasaya sürmekten vazgeçti. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre “M2 Extreme” ve “M3 Extreme” olarak anılan işlemciler Mac Pro için hazırlanıyordu.

Gurman bu konu hakkında ilk kez 2022’de haber yapmıştı. Şimdi ise projeye yeniden değindi.

ULTRA’NIN İKİ KATI ÇEKİRDEK PLANLANDI

“Extreme” çiplerde Apple’ın “Ultra” çiplerinin iki katı CPU ve GPU çekirdeği bulunması planlanıyordu.

Gurman, geçmişte önerilen bu işlemciyi “Extreme” çip olarak adlandırdığını ve bunun Ultra’nın üzerinde konumlanacak bir ürün için kendisine göre Apple açısından en mantıklı pazarlama adı olduğunu belirtti.

PEKİ APPLE NEDEN VAZGEÇTİ?

Gurman’a göre Apple, daha yüksek üretim maliyetleri ve Mac Pro’ya yönelik sınırlı talep konusundaki endişeler nedeniyle çipleri piyasaya sürmemeye karar verdi. Böylece işlemciler kullanıcılarla buluşmadı.

Apple, çiplerin hedef ürünü olan Mac Pro'yu ise 20 yıllık bir dönemin ardından 2026'da tamamen sonlandırmıştı.