HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple'ın "Extreme" sırrı ortaya çıktı! Ultra'nın iki katı güçteydi, rafa kalktı

Apple’ın Mac Pro için “M2 Extreme” ve “M3 Extreme” olarak adlandırılan iki çip üzerinde çalıştığı, ancak yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı talep endişesi nedeniyle bunları piyasaya sürmediği iddia edildi.

Apple'ın "Extreme" sırrı ortaya çıktı! Ultra'nın iki katı güçteydi, rafa kalktı
Enes Çırtlık

İddiaya göre Apple, “Ultra” çiplerinin iki katı CPU ve GPU çekirdeğine sahip olması planlanan iki “Extreme” çip geliştirdi ancak ürünleri piyasaya sürmekten vazgeçti. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre “M2 Extreme” ve “M3 Extreme” olarak anılan işlemciler Mac Pro için hazırlanıyordu.

Gurman bu konu hakkında ilk kez 2022’de haber yapmıştı. Şimdi ise projeye yeniden değindi.

Apple ın "Extreme" sırrı ortaya çıktı! Ultra nın iki katı güçteydi, rafa kalktı 1

ULTRA’NIN İKİ KATI ÇEKİRDEK PLANLANDI

“Extreme” çiplerde Apple’ın “Ultra” çiplerinin iki katı CPU ve GPU çekirdeği bulunması planlanıyordu.
Gurman, geçmişte önerilen bu işlemciyi “Extreme” çip olarak adlandırdığını ve bunun Ultra’nın üzerinde konumlanacak bir ürün için kendisine göre Apple açısından en mantıklı pazarlama adı olduğunu belirtti.

PEKİ APPLE NEDEN VAZGEÇTİ?

Gurman’a göre Apple, daha yüksek üretim maliyetleri ve Mac Pro’ya yönelik sınırlı talep konusundaki endişeler nedeniyle çipleri piyasaya sürmemeye karar verdi. Böylece işlemciler kullanıcılarla buluşmadı.

Apple, çiplerin hedef ürünü olan Mac Pro'yu ise 20 yıllık bir dönemin ardından 2026'da tamamen sonlandırmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Call of Duty filminin hangi evrende geçeceği açıklandıCall of Duty filminin hangi evrende geçeceği açıklandı
Çöl sıcağı geldi: 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek!Çöl sıcağı geldi: 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek!

Anahtar Kelimeler:
Apple bilgisayar işlemci Çip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.