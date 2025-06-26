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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile ilgili yeni sızıntı! Görsel de paylaşıldı: iPad mini’yi andırıyor

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olacağı söylenen iPhone Fold’tan yeni bir sızıntı geldi ve bu sızıntı ile birlikte cihaza dair bazı detaylar ortaya çıktı. Weibo’daki sızıntıya göre cihazda 7,58 inç iç ekran, çift 48 MP arka kamera, titanyum gövde ve amorf metal cam menteşe olacak. Henüz test aşamasında olan modelin 2026 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Öte yandan sızıntının kaynağı, iPhone Fold’un açıldığında nasıl görünebileceğine dair bir görsel de paylaştı.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold ile ilgili yeni sızıntı! Görsel de paylaşıldı: iPad mini’yi andırıyor
Enes Çırtlık

Eylül ayında iPhone 17’nin piyasaya sürülmesine giderek yaklaşırken, Apple iddialara göre şimdiden 2026 ürün serisini şekillendirmeye devam ediyor. Yeni bir sızıntı ise cihazın ekran özellikleri, kameraları ve daha fazlası hakkında detaylar sundu.

KATLANABİLİR iPHONE FOLD'TAN EN SON BİLGİLER!

Weibo’daki sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Apple’ın iPhone Fold prototipine dair iddiaya göre en son bilgileri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’un birçok özelliğini hâlâ netleştirmeye çalıştığını belirtmişti. Digital Chat Station da bunu doğruluyor ve cihazın hâlâ kesinleşmemiş bir test aşamasında olduğunu söylüyor.

Ancak iddiaya göre en son teknik özellikler şunları içeriyor:

  • Ekran boyutu: 7,58 inç iç ekran
  • Kameralar: Çift 48 MP arka lens
  • Menteşe: Dayanıklı ama amorf metal camdan (bileşik malzeme)
  • Cihaz gövdesi: Titanyum

7,58 inçlik ekran boyutu, diğer kaynakların bildirdiğinden biraz daha küçük. Örneğin Kuo, ekran boyutunun yaklaşık 7,8 inç olacağını söylemişti.

GÖRSELİ DE PAYLAŞILDI! iPAD MİNİ'Yİ ANDIRIYOR

Digital Chat Station ayrıca iPhone Fold’un açıldığında nasıl görünebileceğine dair bir görsel de paylaştı ve bu tasarım iPad mini’yi andırıyor ve daha küçük bir iPad mini gibi görünüyor.

iphone fold

Çift 48 MP kamera lensi ise mantıklı görünüyor çünkü Apple’ın bu yıl iPhone 17 Pro modelleriyle tüm arka lenslerini 48 MP’e yükseltmesi bekleniyor.

Muhtemelen bu çift lens, iPhone 16’da olduğu gibi geniş ve ultra geniş lenslerden oluşacak. Ancak Apple, ultra geniş yerine telefoto lensi de tercih edebilir.

İlk iPhone Fold’un gelecek sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

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Apple iPhone katlanabilir telefon
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