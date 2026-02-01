Apple'ın planı sızdı! iPhone Air 2'yi bekleyenlere kötü haber

Apple, iPhone Air'ı "bugüne kadarki en ince iPhone" olarak Eylül ayında lanse etmişti. Telefon gerçekten de ince bir tasarıma ve arkada tek bir ana kameraya sahipti. Apple'ın bu yıl ise daha yüksek özelliklere sahip iPhone Air 2'yi tanıtması bekleniyordu. Ancak son raporlar öyle demiyor.

IPHONE AIR 2 BU YIL GELMEYECEK

Apple'ın tedarik zincirine yakın kaynaklara dayandırılan bir Nikkei Asia rapora göre, ikinci nesil bir iPhone Air'in bu yıl gelmesi beklenmiyor.

MacRumors'ta yer alan habere göre, söz konusu rapor, Apple'ın bu yılın sonlarında bir iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmeyi; gelecek yılın ilk yarısında ise temel model iPhone 18'i tanıtmayı planladığını belirtiyor. Rapora göre Apple'ın üretim hattında yenilenmiş bir iPhone Air bulunuyor ancak bu cihazın en azından 2027'ye kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

IPHONE 18 İLE BİRLİKTE GELEBİLİR

Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Weibo'daki bir sızıntı kaynağı, iPhone Air'in bu yıl bir donanım iyileştirmesi alacağı konusunda ısrar etse de; Bloomberg ve The Information gibi kaynaklardan gelen çoğu rapor 2027 başlarında gerçekleşecek bir lansmana işaret ediyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, iPhone Air 2 muhtemelen temel model iPhone 18 ile birlikte piyasaya sürülecek.

IPHONE AIR 2'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz yıl The Information, Apple'ın bir sonraki iPhone Air'e ikinci bir arka kamera eklemeyi hedeflediğini bildirmişti. Söz konusu raporda, yeni iPhone Air'in daha hafif olabileceği, daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı ve iPhone 17 Pro modellerinde bulunan buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemini kazanabileceği de belirtilmişti. Bloomberg ise cihazın 2nm çip teknolojisine sahip olmasını bekliyor.