Apple'ın yeni güncellemesi kritik özelliği bozdu! İşte nedeni

Apple'ın Mac bilgisayarlar için sunduğu macOS Tahoe 26.4 güncellemesi, beraberinde getirdiği yeniliklerin yanı sıra oldukça dikkat çeken bir hatayla gündeme geldi.

The Mac Observer'da yer alan habere göre, birçok kullanıcı, Mac'in en önemli araçlarından biri olan ve veri güvenliğini sağlayan Time Machine yedeklemelerinin ağ sürücüleri (NAS) üzerinde bozulduğunu rapor ediyor. Kullanıcıların doğru giriş bilgilerine sahip olmalarına ve depolama alanına normal yollarla sorunsuzca erişebilmelerine rağmen, sistemin sürekli olarak kimlik doğrulama hataları verdiği söyleniyor.

YEDEKLEMELERİN BAŞLATILAMAMA SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Pek çok Mac kullanıcısı, Time Machine'i NAS cihazlarıyla birlikte kullanmayı tercih ediyor. Çünkü bu yöntem, verilerin yedeklenmek istenmesi durumunda her seferinde cihaza harici bir disk takma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Normal şartlarda farklı Mac'ler ve yerel ağlar arasında normal bir şekilde çalışan bu sistemde, macOS Tahoe 26.4 güncellemesiyle birlikte ise sorun yaşanmaya başlandı.

İddiaya göre bu hata aslında ilk olarak macOS 26.4 beta sürecinde ortaya çıktı ancak Apple bu sürüm üzerinde herhangi bir düzeltme yapmadan güncellemeyi kullanıma sundu.

GEÇİCİ ÇÖZÜM YOLU VAR AMA RİSKLİ

Kullanıcılar, söz konusu sorunu çeşitli mecralarda dile getirirken, bazı kullanıcılar da "NAConnectToServerSync failed with error: 80" gibi hataları gidermek için geçici bir çözüm buldu.

Ancak bu yöntemin root izinleriyle Terminal erişimi gerektirmesi ve yanlış yapıldığında kritik sistem dosyalarına zarar verme riski taşıması, sıradan kullanıcıların bu çözümden uzak durmasını gerektiriyor.

MÜJDE MACOS 26.5 BETA'DAN GELDİ

Neyse ki bu konuda güzel bir gelişme var. Gelen ilk raporlar, Apple'ın bu kritik sorunu macOS Tahoe 26.5 geliştirici beta sürümünde düzelttiğini gösteriyor. Bu yeni sürümde, ağ sürücüleri üzerinden Time Machine yedeklemeleri hiçbir manuel değişikliğe gerek kalmadan yeniden sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Kullanıcıların şimdilik ya geçici olarak USB üzerinden bağlanan yerel bir harici diske geçmesi, ya riskli Terminal çözümünü uygulaması (ki asla tavsiye etmiyoruz) ya da bu ayın sonlarında yayınlanması beklenen macOS 26.5'i beklemesi gerekiyor.