Apple’ın yeni iPhone 17 serisi maketi ortaya çıktı!

Sızdırılan maket görüntüleri, Sonny Dickson tarafından paylaşıldı ve iPhone 17 serisinin dört farklı modelini kapsıyor: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max.

Bu maketler, genellikle aksesuar üreticilerinin ölçü alması için hazırlanıyor ve cihazların nihai tasarımları hakkında önemli ipuçları sunuyor.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN MODEL İPHONE 17 AİR

Görüntülerde en çok dikkat çeken model ise iPhone 17 Air. Apple’ın Plus modellerini tarihe karıştırarak yerine iPhone 17 Air’i getireceği uzun süredir konuşuluyordu ve bu sızıntılar, bu iddiayı destekler nitelikte.

iPhone 17 Air’in ölçüleri de maketler üzerinde açıkça belirtilmiş: 156,187 mm uzunluk, 74,71 mm genişlik ve yalnızca 5,65 mm kalınlık. Bu, cihazın iPhone 17’nin iddia edilen 7,96 mm kalınlığından yaklaşık 2,31 mm daha ince olacağı anlamına geliyor. Öte yandan, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin kalınlıkları ise 8,75 mm olarak ölçülmüş.

KAMERA TASARIMINDA RADİKAL DEĞİŞİM

iPhone 17 Air’in en çarpıcı özelliklerinden biri, arka kısmındaki kamera tasarımı. Maketlere göre, bu modelde tek bir lensi barındıran uzun, yatay bir kamera çıkıntısı bulunuyor. Bu tasarım, Google’ın Pixel 9 serisinde kullanılan kamera şeridine oldukça benziyor ve Apple’ın alışılagelmiş dikey ya da çapraz kamera düzeninden uzaklaştığını gösteriyor. Buna karşılık, standart iPhone 17 modelinde kamera çıkıntısı daha küçük ve telefonun arka yüzeyini boydan boya kaplamıyor.

PLUS MODELLERİ GERÇEKTEN TARİH Mİ OLUYOR?

Sızıntılar, Apple’ın iPhone Plus serisini tamamen sonlandırarak iPhone 17 Air ile daha ince ve yenilikçi bir alternatif sunmayı hedeflediğini doğruluyor. Bu hamle, kullanıcıların daha hafif ve zarif cihazlara olan talebine yanıt olarak görülebilir. Apple hayranları, iPhone 17 serisinin tanıtımını sabırsızlıkla beklerken, bu sızıntılar şimdiden teknoloji dünyasında heyecan yaratmış durumda. Yeni serinin, tasarım ve incelik açısından çıtayı bir adım öteye taşıyacağı aşikar. Ancak, bu maketlerin gerçekliği ve Apple’ın nihai tasarım tercihleri, şirketin geleneksel olarak Eylül ayında düzenlediği tanıtım etkinliğine kadar netlik kazanmayacak.