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Apple yeni modeli iPhone 16E'yi tanıttı! Telefonun fiyatı ve özellikleri belli oldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 10:47
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Apple, iPhone 16 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 16e'yi tanıttı. 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran, A18 çip ve 48 megapiksellik Fusion 2-in-1 kamera sistemiyle donatılan bu model, Apple Intelligence desteğiyle geliyor. Apple, iPhone 16e'nin 47.999 TL başlangıç fiyatıyla 28 Şubat'tan itibaren satışa sunulacağını açıkladı.

Apple yeni modeli iPhone 16E'yi tanıttı! Telefonun fiyatı ve özellikleri belli oldu...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun zamandır gündemde olan uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 16E tanıtıldı. Apple, yeni akıllı telefonu bir etkinlikle değil, yayımladığı basın bülteni ile tüketicilere sundu.

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FİYATI DİĞERLERİNDEN DAHA DÜŞÜK

iPhone 16E, 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla yarın ön siparişe açılacak ve 28 Şubat’ta satışa sunulacak. iPhone 16E Türkiye fiyatı ise 47.999 TL’den başlıyor. Ön siparişler 21 Şubat’ta saat 15.00’da başlayacak.

TASARIM BAKIMINDAN DİĞERLERİYLE BENZER

iPhone 16E, bugüne dek piyasaya sürülmüş olan en modern uygun fiyatlı iPhone oldu. En son iPhone 14 ailesinde gördüğümüz çentikli ekran tasarımını benimseyen telefon, Touch ID teknolojisi yerine Face ID teknolojisi ile geliyor. Telefon, arka kısımda ise tek bir kamera tasarımıyla dikkat çekiyor.

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APPLE İMZALI HÜCRESEL VERİ MODEM ÇİPİ VAR

Yeni iPhone 16E, 6.1 inç boyutlu OLED ekranla geliyor. 60 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, uygun fiyatlı iPhone modelleri olan iPhone SE ailesi arasında da bir ilk. Daha önce piyasaya sürülen tüm uygun fiyatlı iPhone'larda LCD ekran görmüştük.

iPhone 16E, sahip olduğu işlemci ile de dikkat çekiyor. Yeni modelde Apple'ın A18 işlemcisi bulunuyor. İşlemcinin gücüne ise 8 GB RAM destek veriyor. Ayrıca iPhone 16E, Apple'ın kendisinin ürettiği hücresel veri modem çipi ile çalışacak.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

iPhone 16E yapay zekâ tarafında da iddialı. iPhone 16 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi iPhone 16E'de de Apple Intelligence özelliklerine yer verilecek. Yani iPhone 16E, giriş seviyesi iPhone 15'ten bile daha gelişmiş bir model.

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KAMERADA ULTRA GÜÇ

Yenilenen iPhone 16E, hâlâ tek bir kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor ancak burada teknik olarak bir iyileştirmeye sahip.

48MP Fusion kamerayla fotoğraflar ve videolar çekmek mümkün. Üstelik entegre 2 kat telefoto özelliği ile adeta tek bir kameranın içinde iki kamera bir arada bulunuyor, böylece kullanıcılar optik kalitede zoom yapabiliyor.

İŞTE 16E MODELİNİN FİYATLARI

  • 128 GB 47.999 TL
  • 256 GB 52.999 TL
  • 512 GB 62.999 TL

iPhone 16E siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte 21 Şubat Cuma günü ön siparişe açılacak. Modelin satış tarihi ise 28 Şubat Cuma.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone telefon
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