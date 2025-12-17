Apple, iPhone 16e'deki "en büyük eksikliği" iPhone 17e ile giderecek

The Information'dan Wayne Ma ve Qianer Liu, gelecekteki iPhone modelleri hakkındaki kapsamlı raporlarında, iPhone 17e'nin MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip olacağını belirtti.

Raporda özellikle iPhone 17e'nin "manyetik kablosuz şarjı" destekleyeceği belirtildi. Bu da cihazın daha hızlı (muhtemelen 20W veya 25W hızlarında), manyetik kablosuz şarj için MagSafe özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor. iPhone 16e ise 7,5W hızlarında Qi kablosuz şarj ile sınırlı ve manyetik bir sisteme sahip değil.

IPHONE 17E'DE BAŞKA NELER OLACAK?

Rapora göre iPhone 17e, hücresel bağlantı için Apple'ın ikinci nesil C1X modemi ile donatılacak. C1X modemi ilk kez iPhone Air'de karşımıza çıkarken, iPhone 16e Apple'ın birinci nesil C1 modemi ile donatılmıştı.

Apple'ın iPhone 17e'yi 2026 Baharı'nda piyasaya sürmesi bekleniyor. Genel olarak rapor, cihazın iPhone 16e'ye göre kademeli bir yükseltme olacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 16e, 599 dolardan başlıyor. iPhone 17e'nin bu başlangıç fiyatını koruyup korumayacağı ise belirsiz. Ayrıca cihazın çentik yerine hap şeklindeki Dinamik Ada tasarımına geçip geçmeyeceği de henüz bilinmiyor.