HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple, iPhone 16e'deki "en büyük eksikliği" iPhone 17e ile giderecek

Apple, iPhone SE serisini sonlandırarak iPhone 16e'yi piyasaya sürmüştü. Şubat ayında tanıtılan cihaz; 6,1 inç OLED ekran, Apple Intelligence destekli A18 çip, tek bir 48 megapiksel arka kamera, Eylem düğmesi, USB-C bağlantı noktası gibi özelliklere sahipti. Ancak MagSafe kablosuz şarj desteği yoktu. İddiaya göre bu eksiklik, iPhone 17e ile giderilecek.

Apple, iPhone 16e'deki "en büyük eksikliği" iPhone 17e ile giderecek
Enes Çırtlık

The Information'dan Wayne Ma ve Qianer Liu, gelecekteki iPhone modelleri hakkındaki kapsamlı raporlarında, iPhone 17e'nin MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip olacağını belirtti.

Raporda özellikle iPhone 17e'nin "manyetik kablosuz şarjı" destekleyeceği belirtildi. Bu da cihazın daha hızlı (muhtemelen 20W veya 25W hızlarında), manyetik kablosuz şarj için MagSafe özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor. iPhone 16e ise 7,5W hızlarında Qi kablosuz şarj ile sınırlı ve manyetik bir sisteme sahip değil.

Apple, iPhone 16e deki "en büyük eksikliği" iPhone 17e ile giderecek 1

IPHONE 17E'DE BAŞKA NELER OLACAK?

Rapora göre iPhone 17e, hücresel bağlantı için Apple'ın ikinci nesil C1X modemi ile donatılacak. C1X modemi ilk kez iPhone Air'de karşımıza çıkarken, iPhone 16e Apple'ın birinci nesil C1 modemi ile donatılmıştı.

Apple'ın iPhone 17e'yi 2026 Baharı'nda piyasaya sürmesi bekleniyor. Genel olarak rapor, cihazın iPhone 16e'ye göre kademeli bir yükseltme olacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 16e, 599 dolardan başlıyor. iPhone 17e'nin bu başlangıç fiyatını koruyup korumayacağı ise belirsiz. Ayrıca cihazın çentik yerine hap şeklindeki Dinamik Ada tasarımına geçip geçmeyeceği de henüz bilinmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halı sahadaki kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandıHalı sahadaki kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Putin: “Batı müzakerelere yanaşmazsa topraklarımızı askeri yöntemlerle kurtaracağız”Putin: “Batı müzakerelere yanaşmazsa topraklarımızı askeri yöntemlerle kurtaracağız”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.