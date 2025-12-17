HABER

İstanbul'da suç örgütlerine 4 operasyon: 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da haraç almak için hastaneden, kafeteryaya çok sayıda iş yerini kurşunladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen 4 operasyonda 25 kişi yakalandı. Aralarında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırıları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

İKİ KADIN TETİKÇİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'nın ise 6 suç kaydı olduğu belirtildi.

Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen 2 kadının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

17 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
